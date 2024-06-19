شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح مرورية لقيادة آمنة خلال فصل الصيف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالأربعاء، 19 يونيو 2024 04:00 ص
يقدم " الخليج 365 " مجموعة من النصائح المرورية لقائدى السيارات أثناء القيادة خلال فصل الصيف وأثناء أوقات الحر الشديدة وإرتفاع درجات الحرارة ، لمنع وقوع حوادث الطرق الناتجة عن حرائق السيارات والإهمال فى الصيانة الدورية للمركبة ، وإليكم 7 نصائح وهي كالتالى :
أولًا : مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء، وانفجار الإطارات
ثانيًا : التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل ، لتفادى آثار ارتفاع درجات الحرارة
ثالثًا : التحقق دائمًا من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة ، والتشديد على الحذرعند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق .
رابعًا : تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدى ذلك إلى تلف "وش السلندر ."
خامسًا : يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق .
سادسًا : ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد .
سابعًا : التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه .
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