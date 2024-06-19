شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح مرورية لقيادة آمنة خلال فصل الصيف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يقدم " الخليج 365 " مجموعة من النصائح المرورية لقائدى السيارات أثناء القيادة خلال فصل الصيف وأثناء أوقات الحر الشديدة وإرتفاع درجات الحرارة ، لمنع وقوع حوادث الطرق الناتجة عن حرائق السيارات والإهمال فى الصيانة الدورية للمركبة ، وإليكم 7 نصائح وهي كالتالى :

أولًا : مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء، وانفجار الإطارات

ثانيًا : التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل ، لتفادى آثار ارتفاع درجات الحرارة

ثالثًا : التحقق دائمًا من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة ، والتشديد على الحذرعند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق .

رابعًا : تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدى ذلك إلى تلف "وش السلندر ."

خامسًا : يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق .

سادسًا : ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد .

سابعًا : التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه .