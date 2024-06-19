الاقتصاد

7 نصائح مرورية لقيادة آمنة خلال فصل الصيف.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الأربعاء، 19 يونيو 2024 04:00 ص

يقدم " الخليج 365 " مجموعة من النصائح المرورية لقائدى السيارات أثناء القيادة خلال فصل الصيف وأثناء أوقات الحر الشديدة وإرتفاع درجات الحرارة ، لمنع وقوع حوادث الطرق الناتجة عن حرائق السيارات والإهمال فى الصيانة الدورية للمركبة ، وإليكم 7 نصائح وهي كالتالى :

أولًا  : مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء، وانفجار الإطارات

ثانيًا : التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل ، لتفادى آثار ارتفاع درجات الحرارة

ثالثًا : التحقق دائمًا من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة ، والتشديد على الحذرعند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق .

رابعًا : تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدى ذلك إلى تلف "وش السلندر ."

خامسًا : يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق .

سادسًا : ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد .

سابعًا : التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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