شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 13 محطة طاقة متجددة ملك الدولة بقدرة 1196 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن إجمالي عدد محطات الطاقة الجديدة و المتجددة سواء من الشمس أو الرياح المملوكة للدولة يبلغ 13 محطة بواقع 11 محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح، ومحطتين من االطاقة الشمسية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إجمالي القدرات المولدة من محطات الطاقة المتجددة اللملوكة للدولة تبلغ 1196 ميجا وات بواقع 1120 ميجا وات من الرياح و 76 ميجا وات من الشمس، لافتاً إلى أن باقى القدرات الموجودة على الشبكة الكهربائية من محطات القطاع الخاص بأجمالى قدرات تصل إلى 6 الالف ميجا وات.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حريصة على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع فى الاستثمارات على أرض مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمر المحلى والأجنبى لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لإنشاء محطات بشكل أكبر بدون منافسة من الجانب الحكومى و فى نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.