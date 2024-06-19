شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 330 ألف طن بطاطس بقيمة 131 مليون دولار في 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 أن مصر نجحت في تصدير 330 ألف طن من البطاطس بقيمة مالية بلغت 131 مليون دولار ، تمثل 12% من كمية الصادرات المصرية وتمثل 7% من قيمة الصادرات.

وبلغت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 نحو 2.82 مليون طن بقيمة نحو 2 مليار دولار.



