الاقتصاد

تصدير 330 ألف طن بطاطس بقيمة 131 مليون دولار في 6 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الأربعاء، 19 يونيو 2024 06:00 ص

أظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024  أن مصر نجحت في تصدير 330 ألف طن من البطاطس بقيمة مالية بلغت 131 مليون دولار ، تمثل 12% من كمية الصادرات المصرية وتمثل 7% من قيمة الصادرات.

وبلغت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 نحو 2.82 مليون طن بقيمة نحو 2 مليار دولار.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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