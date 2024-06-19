شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن خلال العيد.. أسعار الفراخ البيضاء تسجل 88 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة اليوم الأربعاء والتي تسجل مستويات 88 جنيها في تداولات وتعاملات اليوم بعد هبوط ملحوظ في الطلب على الدواجن بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى



وكانت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية ، أكدت أن الطلب على الدواجن سيشهد بعض التراجع خلال هذه الأيام مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك مع اتجاه الأسر لشراء لحوم الأضاحي، وتقليل استهلاك الفراخ مما سيساهم في انخفاض سعر الدواجن .

سعر الدواجن اليوم بالتفصيل



سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 88 إلى 89 جنيها

سعر الفراخ الساسو في المزرعة بين 103 إلى 105 جنيهات.



كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلى 26 جنيها

كتكوت ساسو تسليم أرض المزرعة بين 16 إلى 17 جنيها

فراخ بيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلى 72 جنيها.



