شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال شهر مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو 2024، فى تقريرها أعداد الدراجات النارية وبلغ إجمالى الصادر لها وثائق تأمينية وترخيصها بالفعل حوالى15337 دراجة نارية.

جاء من بينها ترخيص حوالي 2340 دراجة موديل 2021 و 3608 موديل 2022 و3146 دراجة موديل 2023 و6241 دراجه موديل 2024 ودراجتين 2025 .

يذكر أن عدد المركبات المتنوعةالتى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 27503مركبة ، وهذا يعنى ارتفاع عن الشهر السابق ( إبريل ) بنحو 6360 مركبة، كما أكد تقرير مايو أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2775مركبة موديل 2021 و4491 مركبة موديل 2022 و4859 مركبة موديل 2023 و15352مركبة موديل 2024 و26 مركبة موديل 2025.