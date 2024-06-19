ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 85.39 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس ستة سنتات، إلى 85.39 دولارًا للبرميل، كما صعدت عقود يونيو لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، عشرة سنتات، إلى 81.67 دولارًا للبرميل.

وكانت مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، حسبما أفادت مصادر بالسوق نقلاً عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، فيما كان المحللون يتوقعون انخفاض مخزونات الخام 2.2 مليون برميل.

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