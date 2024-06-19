ارتفاع صادرات اليابان في مايو الماضي بنسبة 13.5 %

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت صادرات اليابان خلال شهر مايو الماضي بنسبة 5ر13 % على أساس سنوي، مدعومة بضعف الين، رغم انخفاض حجم المبيعات.

وأفادت وزارة المالية اليابانية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 5ر13 % على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 3ر8 % في أبريل الماضي، مضيفة أن الصادرات ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2022 محققة مكاسب للشهر السادس على التوالي.

وارتفع نمو الواردات بنسبة 5ر9 % خلال مايو الماضي، مقارنة بـ 3ر8 % في أبريل الماضي.

ونتيجة لذلك، حقق الميزان التجاري عجزًا بواقع 22ر1 تريليون ين ياباني خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بتوقعات بلغت 3ر1 تريليون ين ياباني.

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