الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب إلى 2328.67 دولارًا للأوقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعدما عززت بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة في الولايات المتحدة الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 2328.67 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش. بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 في المئة، مسجلة 233.30 دولارًا للأوقية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة، لتصل إلى 29.37 دولارًا للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.1 في المئة مسجلاً 973.05 دولارًا، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 885.88 دولارًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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