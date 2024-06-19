ارتفاع أسعار الذهب إلى 2328.67 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعدما عززت بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة في الولايات المتحدة الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 2328.67 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش. بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 في المئة، مسجلة 233.30 دولارًا للأوقية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة، لتصل إلى 29.37 دولارًا للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.1 في المئة مسجلاً 973.05 دولارًا، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 885.88 دولارًا.

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