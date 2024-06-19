شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المنصة الرقمية للخامات التعدينية فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول الأربعاء، 19 يونيو 2024 06:00 م

تدعم وزارة البترول والثروة المعدنية بقوة تشغيل المنصة الرقمية للخامات التعدينية، وذلك لتسهيل الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة للبدء والإسراع في عمليات البحث والاستكشاف. وخلال شهر يونيو الجارى تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تطور تنفيذ المنصة الرقمية للخامات التعدينية، وفيما يلى أهم المعلومات الخاصة بالمنصة الرقمية للخامات التعدينية وتضمنت الآتى: 1 - تعتبر المنصة جزءا من مشروع إعادة هيكلة نظام التراخيص.

2 - تمثل أداة لتحسين أداء قطاع التعدين المصري.

3 - يتوافر عليها المعلومات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين.

4 - دعم الاستثمار في قطاع التعدين الواعد بما يملكه من إمكانيات يخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطنى.

5 - هيئة الثروة المعدنية قامت بتوقيع تحالف مع كبرى الشركات العاملة في مجال إنشاء المنصات الرقمية علي مستوي العالم.

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