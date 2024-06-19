شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تنجح في تطوير 3840 مكتب بريد خلال وقت قياسي بأعلى الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

طفرة كبرى يشهدها البريد المصري على مستوى طبيعة الخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، وكذلك على مستوى الانتشار على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البريد المصري وتزويده بأحدث الأنظمة التكنولوجية لتعزيز دوره كأحد الركائز الأساسية في استراتيجية مصر الرقمية، وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات عبر فروعه بشكل متميز وميسر للمواطنين تتضمن الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية.

فعلى مدار 5 سنوات تم إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية تشمل 83 كشك بريدى و130 مكتب بريد متنقل بريد، ليصل إجمالى منافذ البريد إلى 4635 منفذ على مستوى الجمهورية، منهم 3840 منفذ بريد تم تطويره وتزويده بأحدث الحلول التكنولوجية المتطورة و124 مكتب بمجمعات الخدمات بقرى حياة كريمة.



وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قد افتتحا مجموعة كبيرة من مكاتب البريد الجديدة والمطورة والتي تقدم الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية.

شهد العام المالى 2023/2024 افتتاح ٤٩ منفذ بريد جديد، منهم افتتاح مكتب بريد "drive Thru " مدينة نصر وهو الفرع الاول من نوعه من الجيل الجديد لمكاتب البريد "الخدمة من داخل السيارة "drive Thru " داخل مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. ويمثل نقلة نوعية فى طريقة أداء الخدمات لكافة المواطنين، وتوجد خطة لنشر هذا النوع من المكاتب فى باقى مناطق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات.

وفى ضوء امتلاك الهيئة القومية للبريد عدد من المبانى التاريخية التى تم إنشائها منذ أكثر من ١٠٠ عام. تم افتتاح عدد من مكاتب البريد التاريخية بعد تطويرها برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمتها التاريخية والتصميم المعمارى الأصلى للمبانى، إلى جانب تزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية. ومنها مكتب بريد القاهرة الرئيسى بالعتبة، و٣ مكاتب بريد بأسوان.

وخلال العام المالي الحالى تم افتتاح ٣ مكاتب تاريخية بعد ترميمها وتطويرها وهى مكتب بريد محطة الملك فؤاد بمحافظة كفر الشيخ، ومكتب بريد أسيوط معاشات بمحافظة أسيوط، ومكتب بريد مغاغة الرئيسى بمحافظة المنيا.

ومن المقرر ان تقوم الهيئة القومية للبريد بتزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلى جديدة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالبريد إلى 2800 ماكينة للتوسع فى تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.

كذلك قامت الهيئة القومية للبريد بالعمل على تنفيذ 15 مكتب بريد صديقة البيئة وذلك اعتمادا على أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعى إلى تقليل آثار البيئة السلبية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع مشاركة البريد المصري في مبادرة اتحاد البريد العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية في العالم، حيث تم الانتهاء فعليا من عدد 7 مكاتب بنسبة تنفيذ 100% والحصول فعليا علي شهادة ايدج المكتب بريد اسوان وشهادة ترشيد لمكتب بريد فارس بمحافظة اسوان وجاري اصدار الشهادات لباقي المكاتب المنتهية وجاري العمل علي الانتهاء من عدد 8 مكاتب بريد أخرى والتي بلغت نسب التنفيذ لبعضها نسبة 95%.