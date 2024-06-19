شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.20 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

لم تسجل أسعار النفط تغييرا يذكر اليوم وبقيت قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع مع موازنة السوق بين المخاوف من الصراعات الآخذة في التفاقم وبين القلق المتعلق بالطلب في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 13 سنتا إلى 85.20 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة تسليم سبتمبر خمسة سنتات إلى 84.48دولار وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا إلى81.37 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من دولار في الجلسة السابقة بعد أن تسببت ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية في اندلاع حريق في مرفأ نفطي بميناء روسي كبير.

وأظهرت بيانات صدرت عن الصين هذا الأسبوع أن النمو في الإنتاج الصناعي في شهر مايو الماضي كان أقل من التوقعات لكن مبيعات التجزئة، التي تعكس مستوى الاستهلاك، شهدت أعلى معدل نمو منذ فبراير الماضي.

