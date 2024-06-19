شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق المشترك بنظام الدفع المسبق للتليفون المحمول والان مع تفاصيل الخبر

نظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة للعملاء يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط، وفي حالة تعاقدك على أي من الخدمات مسبقة الدفع، تلتزم الشركة مقدمة الخدمة بتوفير معلومات واضحة حول شروط وأحكام تلك الخدمات كما يلي:

توفير ونشر وسائل متنوعة تمكنك من متابعة استهلاكك للخدمات مسبقة الدفع (الموقع الإلكتروني – التطبيق – الأكواد المختصرة).

إخطارك من خلال رسائل قصيرة بنسبة الاستهلاك التي تمت من الباقة المتعاقد عليها.

بعد كل عملية شحن للرصيد، يلتزم مقدم الخدمة بإخطارك من خلال رسائل مجانية بالمبلغ الذي قمت بشحنه وأية مديونيات تم خصمها، وأي خصومات مالية من رصيدك لأي سبب فور إتمام عملية الخصم إن وُجد، فور الشحن.

إتاحة معلومات عن حالة الرصيد المتبقي في حالات انتهاء فترة صلاحية الاشتراك .

إتاحة ونشر معلومات عن فترات السماح لإعادة شحن الرصيد والتي يترتب على تجاوزها إيقاف الخدمة.