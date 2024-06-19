شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الإنتاج الأمريكى من النفط الصخرى عند 9.841 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

استقر الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري خلال مارس 2024 عند 9.841 مليون برميل يوميا وهو نفس مستوى الشهر السابق ،ويتوقع ارتفاعه إلى 9.847 مليون برميل يوميا في أبريل ويواصل ارتفاعه إلى 9.863 مليون برميل يوميا في شهر مايو وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير ،أنه في تطور أخر، استقر عدد الحفارات العاملة خلال مارس 2024 عند نفس مستوى الشهر السابق وهو 557 حفارة.

وتابع التقرير ،انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية شهر مارس 2024 بمقدار 3 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 2770 مليون برميل بينما ارتفع المخزون التجاري النفطي في دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 2 مليون برميل ليصل إلى 3306 مليون برميل، وارتفع المخزون الإستراتيجي بمقدار 3 مليون برميل فقط ليصل إلى 1507 مليون برميل.