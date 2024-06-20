شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 50% نسبة المشروعات الخضراء بنهاية 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

حققت الدولة المصرية إنجازات كبيرة فى التكيف مع المناخ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 24/2025 تستهدف الوصول الى نسبة المشروعات الخضراء لـ 50% بنهاية الخطة.

وعن أهم المشروعات الخضراء التي نفذتها الدولة المصرية تتمثل في محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.

ووصلت تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي "2022-2023" إلى 336 مليار جنيه في عدد من القطاعات منها :

اهم المشروعات الخضراء في مصر

وعن اهم المشروعات الخضراء بمصر، تتمثل في محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.

وتصل التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر فى مصر بنحو 14.7 مليار دولار.

ووصلت تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي "2022-2023" الى 336 مليار جنيه في عديدٍ من القطاعات منها :

1- النقل 300 مليار

2- الكهرباء 2.4 مليار

3- التنمية الـمحليّة 2.8 مليار

4- والري 26.4 مليار

5- الإسكان 4.5 مليار

6- 38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام.

7- 25 مليار جنيه للطاقة النظيفة.

8- 22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة.

9- 18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة.

10- 14 مليار جنيه للري المستدام.

11- 11 مليار جنيه للزراعة المستدامة.

