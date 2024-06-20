شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للحفاظ على إطار السيارة فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 مجموعة من النصائح الخاصة بعدم إنفجارالإطارات خلال فصل الصيف وذلك مع زيادة حرارة الإطارات لفترة أطول أثناء قيادة سيارتك بسبب درجات الحرارة المرتفعة في الصيف .



تعد الحرارة هي من أشد أعداء الإطارات لأنها مصنوعة من خام المطاط التي تتأثر بالحرارة العالية ليبدأ المطاط في التدهور، مما قد يؤدي إلى فصل الإطارات

وإليكم هذه النصائح للحصول على أفضل أداء للإطارات :

أولا: يجب أن تحافظ على برودة الإطارات عن طريق عدم القيادة بسرعة عالية جدًا عندما تكون درجة الحرارة ساخنة

ثانيا: يجب فحص ضغط الإطارات عندما تكون باردة (عادة فى الصباح أو بعد أن تكون غير مستخدمة لمدة ثلاث ساعات تقريبًا)

ثالثا: اتبع الضغط المطلوب بناءً على توصية الشركة المصنعة

رابعا: يجب فحص ضغط الإطارات شهريًا علي الأقل بسبب وجود خطورة من ضغط الهواء المنخفض مما يؤثر بشكل مباشر على أداء الإطارات

خامسا: التأكد من تزويد الاطار بالهواء العادي أو بالنيتروجين خاصة فى فصل الصيف ويفضل "!النيتروجين " لأنه لايسخن ويتمدد كما يحدث للهواء العادى ولا يتأكسد مع المواد التي يصنع منها الإطار

سادسا: يجب التخلص من الوزن الزائد ولا تفرط في تحميل مركبتك بوزن إضافي ، فكلما كانت سيارتك أثقل، كلما كانت مسافة الكبح أطول لإيقاف زخمها، وهذا يعني المزيد من الاحتكاك على الرصيف الساخن

سابعا: يجب ملاحظة أغطية البلف، والتأكد من وجود أغطية البلوف واستبدال التالف منها أوالمفقود حتي لا يتسرب الهواء من فتحة الصمام، مما قد يؤدي إلى خفض ضغط الهواء داخل إطارات السيارة

وبالتالى رفع درجة حرارة الإطار، ويجب فحص الإطارات بحثًا عن ثقب، وإذا استمر الإطار في نزيف الهواء حتى إذا كنت تملأه بانتظام، فقد يكون لديك ثقب ضغط الإطار المنخفض يرفع من درجة الحرارة، مما يؤدي إلى تدهور الإطار