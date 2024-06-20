شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 3.164 مليون طن منتجات زراعية بقيمة 2.23 مليار دولار فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

بلغت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي أخر فبراير 2024 نحو 3.164 مليون طن بقيمة نحو 2.23 مليار دولار.

وذكرت بيانات حكومية أن شهر سبتمبر 2023 شهد تصدير كمية 342 الف طن بقيمة 291 مليون دولار، فيما تم تصدير 279 الف طن بقيمة 242 مليون دولار في شهر أكتوبر 2023 .



أشارت البيانات إنه تم تصدير 275 الف طن بقيمة 266 مليون دولار فى شهر نوفمبر ، فيما تم تصدير 333 الف طن بقيمة 212 مليون دولار في شهر ديسمبر2023 .

وأظهرت البيانات أن الصادرات بلغت 719 ألف طن بقيمة 479 مليون دولار في شهر يناير 2024، وتم تصدير 875 ألف طن في شهر فبراير 2024 بقيمة 496 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الصادرات خلال فترة الستة أشهر نحو 2.23 مليار دولار لكمية بلغت 3.164 مليون طن.



ونجحت الأجهزة المختصة بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات على الرغم من التحديات العالمية.

