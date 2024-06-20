شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على استيراد الفول السودانى المصرى وصادراته تسجل 69 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

أقبلت العديد من دول العالم على استيراد الفول السودانى المصري لجودته الكبيرة مقارنة بالعديد من الأصناف التي تنتجها دول العالم.

وأظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 أن مصر نجحت في تصدير 41 ألف طن من الفول السودانى بقيمة مالية بلغت 69 مليون دولار ، تمثل 1% من كمية الصادرات المصرية وتمثل 3% من قيمة الصادرات.



ونجحت جهود المصدرين في إضافة الفول السودانى للصادرات المصرية خاصة إلى أوروبا .

وبلغت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 نحو 3.16 مليون طن بقيمة نحو 2.23 مليار دولار.

وتعد السعودية وروسيا وبريطانيا على راس الدول المستوردة للخضر والفاكهة المصرية.



