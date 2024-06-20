شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 3130 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 20 يونيو 2024، حيث سجل مستويات 3130 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وهو نفس مستويات أسعار الذهب أمس.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها.

توقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، أن الأسواق لن تشهد رواج فى عيد الأضحى مرجعاً ذلك إلى أن عيد الأضحى يختلف كثيراً عن عيد الفطر لأن أولويات الأسرة المصرية تكون لشراء الأضاحى وليس شراء الذهب أو شراء المشغولات للشبكة.

ورجح "عبد الحكيم" فى تصريحات خاصة أن يعود الطلب فى الانتظام بالأسواق بعد العيد بفترة تصل إلى 10 أيام تقريبًا مع عودة الحجاج، حيث يقوم البعض بشراء الذهب بما تبقى لديهم من مدخرات عقب العودة إلى أرض الوطن.