شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على استيراد الفول السودانى المصرى وصادراته تسجل 69 مليون دولار فى 6 أشهر يمكن مضاعفتها.. يمكث فى الأرض 4 أشهر تقريبا ومتوسط إنتاجية الفدان يتراوح من 20 لـ 25 أردب وأشهر أنواعه جيزة 6 وإسماعيلية 2 والان مع تفاصيل الخبر

أقبلت العديد من دول العالم على استيراد الفول السودانى المصري لجودته الكبيرة، مقارنة بالعديد من الأصناف التي تنتجها دول العالم.

وأظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 أن مصر نجحت في تصدير 41 ألف طن من الفول السودانى بقيمة مالية بلغت 69 مليون دولار ، تمثل 1% من كمية الصادرات المصرية وتمثل 3% من قيمة الصادرات.



ونجحت جهود المصدرين والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والحجر الزراعى في إضافة الفول السودانى للصادرات المصرية خاصة إلى أوروبا .



وهى صادرات يمكن مضاعفتها شريطة توفر الجودة وخلو المنتج من الأمراض مع السعي لفتح أسواق جديدة له والاستفادة من جودته العالية واستقدام أصناف جديدة تضاف للزراعة.



وبحسب البيانات فقد بلغت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 نحو 3.16 مليون طن بقيمة نحو 2.23 مليار دولار.



وتعد السعودية وروسيا وبريطانيا على راس الدول المستوردة للخضر والفاكهة المصرية.

ويعتبر محصول الفول السوداني من المحاصيل الزيتية الصيفية الهامة في مصر , حيث تتم زراعته في العروة الصيفية , ويصنع منه الحلاوة الطحينية و الطحينة وزبدة الفول السوداني، كما يستخدم مباشرة بعد التحميص في صناعة بعض الحلويات أو التسالي .

ومن أهمية الفول السوداني أنه يتميز بنسبه عالية من الفيتامينات تحمي الجسم من الأمراض وتقلل من مستوي الكولسترول الضار بالجسم مما يحمي من أمراض القلب والشرايين ويحتوي علي حمض الفوليك الذي يحمي الجسم من أمراض الشرايين ويحتوي علي البروتين اللازم لنمو العضلات بطريقة صحيحة , كما يحمي الجسم من السرطان ويساعد علي بشرة الوجه ناعمة ويقلل من تجاعيد الوجه.



ويتوفر لدي وزارة الزراعة التقاوي المنتقاة من الأصناف الآتية :

جيزة 6 :



يعتبـر الصنـف جيـزة 6 مـن الأصناف الممتـازة فهـو مـن الأصناف الروميـة كبيـرة الحجـم نسـبيا صالـح للتصديـر و مقـاوم للأمراض ذو إنتاجيـه مرتفعة وجـودة و يمكـث فـي التربـة حوالـي 4 أشـهر .

إســماعيليه 2 :

يعتبـر الصنـف اســماعيلية 2 مــن الأصناف الممتـازة فهـومــن الأصناف الروميــة كبيــرة الحجــم نســبيا صالــح للتصديــر و مقــاوم

للأمراض ذو انتاجيــة مرتفعــة وجــودة و يمكــث فــي التربــة 4 شــهور.



وهناك فوائد كثيرة ويعتبر من الأهمية في مقدمة المكسرات .



ويجود الفول السوداني في الأراضي الطميية بنوعيها والأراضي الرملية المستصلحة حديثا، مع اتباع دورة زراعية ومعاملات خاصة بمثل هذه الأراضي , ويمكث في الأرض حوالي 4 أشهر حسب الصنف وميعاد الزراعة.



و متوسط انتاجية الفدان 20 أردب، قد تزيد إلى أكثر من 25 أردب للفدان، ولا تصلح زراعته في الأراضي الطينية و الثقيلة و الغدقة و الملحية ينصـح بزراعـة الأصناف الموصـي بهـا ذات الإنتاجية العاليـة والمقاومـة للأمراض والحشـرات ألنهـا تسـاهم فـي زيـادة معـدل إنتـاج الفـدان علاوة علـى جـودة للمحصـول.

ميعـاد الزراعـة -:



مـن أهـم العوامـل التـي تؤثـر فـي إنتاجيـة الفـدان وجـودة المحصـول الناتـج ،وانســب ميعــاد لزراعــة الفــول الســوداني خــال الفتــرة مــن منتصــف شــهرابريــل الــي أخــر شــهر مايــو حســب منطقــة الزراعــة ) ، تجـود زراعـة الفـول السـوداني فـي الأراضي الصفـراء بنوعيهـا والطمييـة، ويمكـن زراعتـه فـي الأراضي الرمليـة مـع إتبـاع سياسـة سـمادية خاصـة .

ولا يـزرع فـي الأراضي الطينيـة والطينيـة الثقيلـة والغدقـة والملحيـة .



الدورة الزراعيـة-:يجــب اتبـــاع دورة ثلاثية أو ثنائيـــة علــي الأقل بحيــث لا يــزرع الفــول السـوداني فـي نفـس الأرض إلا بعـد مـرور 3-2 سـنوات الن ذلـك يسـاعد علــي تقليــل الإصابة بالأمراض وكــذا تحســين نوعيــة الثمــار.ومن المهم بحسب ارشادات وزارة الزراعة تجفيــف الثمــار بعــد فصلهــا عــن العــرش علــي ســطح جــاف علــي ألايزيـد سـمك طبقـة الثمـار عـن 15-10 سـم وتقليبهـا يوميـا أثنـاء النهـار، ثـم تغطيتهـا يوميـا أثنـاء النهـار , ثـم تغطيتهـا بمشـمع ليـا ) فـي حالـة عـدم اسـتخدام المجففـات الحراريـة .

وكذلك يتـم فـرز و تدريـج و تعبئـة الثمـار فـي أجولـه جديـده تسـمح بالتهويـة، وتوضـع الرسـالة فـي صـورة لوطـات مرقمـة بمحطـة التعبئـة والفـرز ,تحـت إشـراف لجـان الحجـر الزراعـي ,التـي تقـوم بأخـذ العينـات اللازمة للكشـف عليها.

وبالنسبة للمصدرين فأن المصدر يتحمـل مسـئولية تدويـن كافـة البيانـات الخاصـة بالرسـالة فـي سـجلات المحطـة وهـي :) جهـة الإنتاج – المحافظـة – المركـز – الناحيـة – القريــة – الحــوض – اســم المنتــج – اســم المصــدر – الصنــف – تاريــخ

الزراعـة – مصـدر التقـاوي – وزن الرسـالة – نـوع العبـوة – عـدد اللوطـات– عــدد العبوات/لــوط – أرقــام اللوطــات – نســبة الرطوبــة فــي الحقــل –نسـبة الرطوبـة فـي العينـة – أسـماء أعضـاء اللجنـة – تاريـخ أخـذ العينـة

– توقيعـات اللجنـة، مع كتابة اســم الشــركة المصــدرة – الصنــف – الدرجــة – مينــاء الشــحن – تاريــخ

الشــحن – الرقــم الكــودي – الشــركة المســتوردة .

وفيما يتعلق بالتخزين يفضــل التخزيــن فــي مخــازن مبــرده يجــب أن تكــون المخــازن جيــده

التهويـة ونظيفـة , وألا تزيـد درجـة الحـرارة بهـا عـن 15-10 درجـه مئويـة لضمـان سـامة المنتـج أثنـاء التخزيـن ) مـن المعـروف أن درجـة الحـرارة الملائمة لزيــادة نشــاط الفطريــات هــي مــن 35-30 درجـه مئويـة ورطوبـة نسـبيه أعلـي مـن %6 .

كما يجـب أن تـزود المخـازن بالمـراوح و الشـفاطات لضمـان خفـض درجـة الحـرارة وتقليـل الرطوبـة النسـبية داخـل المخـازن .

و يجــب تركيــب ســلك علــي فتحــات المخــازن لمنــع تســرب الحشــرات والقـوارض , وأن تكـون الأبواب محكمـه و السـقف ليـس بـه فتحـات لمنـع تســاقط ميــاه الأمطار أو دخــول القــوارض .

كما يفضـل وضـع الأجولـة علـي بالتـات خشـبية , حتـي لا تتعـرض الاجولـة السـفلية للرطوبـة الزائـدة, و يفضـل ألا يزيـد عـدد الاجولـة بالرصـاص عـن 8-6 متعــارض ) ( إعطاء فرصــه لعمليــات التهويــة , وحتــي لا ترتفــع

درجـة الحـرارة بيـن الاجولـة .

وبالنسبة للشحن يفضــل أن يتــم الشــحن فــي وســائل جيــدة التهويــة بعيــدا عــن الحــرارة، ويتوقـف ذلـك علـي إمكانيـات الشـحن بالنسـبة أكثرها ملائمة علـي النحـو

التالــي :

-1 يفضـل الشـحن فـي بـرادات إن وجـدت , مـع مراعـاة معاينـة الحاويـات قبـل الشـحن وتحديـد صالحيتهـا .

-2 يفضــل الشــحن فــي الحاويــات المغلقــة ) Container Box) ,وهــي متوفـرة فـي معظـم الموانـئ المصريـة , علـي أن يتـم عـزل جـدار الحاويـة مـن الداخـل بمـادة عازلــة للحـرارة , مـع مراعـاة:

- إمكان وضع الكميه المناسبة من ماص الرطوبة ) السيلكاجيل (.

- التأكد من عدم زيادة الرطوبة داخل الحاوية أثناء الرحلة .

- أن تكون العبوات المستخدمة من الخيش .

- أن يتـم تخزيـن الحاويـات فـي أماكـن تحميهـا مـن الشـمس جـراج المركـب



