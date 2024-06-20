شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى.. 5.7 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بمدينة سوهاج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت اليوم الخميس 20-6-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة

وزير الإسكان: 5.7 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بمدينة سوهاج الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة، وتشمل مشروعات سكنية وخدمية متنوعة، ومشروعات مرافق وكهرباء وطرق، وغيرها من المشروعات، وكذا موقف الخدمات المقدمة لسكان المدينة، لتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وزيادة معدلات التنمية، وجذب المواطنين للإقامة بالمدينة، ورفع نسب الإشغال بها.

وأوضح وزير الإسكان، أن إجمالى الاستثمارات بمدينة سوهاج الجديدة حتى الآن، 5.7 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 1356 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بخلاف 16 ألف سكنية مُنفذة بالمدينة، منها 8342 وحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والباقى بمعرفة القطاع الخاص والمواطنين، وتم وجارٍ تنفيذ 250 كم طرق، و316 كم شبكات مياه شرب وصرف صحى، و1265 كم شبكات كهرباء، وتم تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 12 ألف م3 يوميا.

المالية: 2 مليار دولار «إيرادات متوقعة» لمبادرة سيارات المصريين بالخارج

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» تدفع بتوقعاتنا لنحو 2 مليار دولار إيرادات، موضحًا أن التيسيرات التي تم تقديمها للمصريين المقيمين بالخارج أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة الذين قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني، وسددوا قيمة الوديعة.

أضاف الوزير، أنه من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة، خلال الأيام المقبلة موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات، الذين صدر لهم أوامر دفع على المنصة الإلكترونية، من أجل النظر في آليات بديلة وإيجاد حلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية، لهؤلاء المصريين المقيمين بالخارج الذين سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكتروني وواجهتم عوائق في التحويل البنكي خارجة عن إيراداتهم.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 3130 جنيها للجرام



ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 20 يونيو 2024، حيث سجل مستويات 3130 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وهو نفس مستويات أسعار الذهب أمس.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

توقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، أن الأسواق لن تشهد رواج فى عيد الأضحى مرجعاً ذلك إلى أن عيد الأضحى يختلف كثيراً عن عيد الفطر لأن أولويات الأسرة المصرية تكون لشراء الأضاحى وليس شراء الذهب أو شراء المشغولات للشبكة.

ورجح "عبد الحكيم" فى تصريحات خاصة أن يعود الطلب فى الانتظام بالأسواق بعد العيد بفترة تصل إلى 10 أيام تقريبًا مع عودة الحجاج، حيث يقوم البعض بشراء الذهب بما تبقى لديهم من مدخرات عقب العودة إلى أرض الوطن.

وزارة المالية تُحوِّل لـ"المعاشات" تريليونًا و117 مليار جنيه خلال 6 سنوات



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه منذ صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفض التشابكات المالية مع «المعاشات» فإن وزارة المالية تقوم بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد لـ«المعاشات» 913.2 مليار جنيه خلال 6 سنوات حتى نهاية يونيه 2024.

أضاف الوزير، الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل تريليون 117.4مليار جنيه لـ «المعاشات» خلال 6 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 وحتى نهاية العام المالي الجديد 2024 / 2025، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد التزام الخزانة لـ«المعاشات».



وفاة رجل الأعمال المصري عنان الجلالي مؤسس سلسلة فنادق هلنان العالمية



توفى اليوم رجل الأعمال المصري عنان الجلالي مؤسس سلسلة فنادق هلنان العالمية، وذلك صباح اليوم بالدنمارك.

ويعد عنان الجلالي مؤسس ورئيس هلنان لإدارة الفنادق العالمية، و رئيس مجلس المستشارين بالاتحاد الدولي لرؤساء الجامعات بالدنمارك، وتوفى نتيجة أزمة صحية مفاجأة تعرض لها أمس ونقل للمستشفى، من المقرر نقل الجثمان للقاهرة بعد غد.