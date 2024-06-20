شكرا لقرائتكم خبر عن ⁠نمو الطلب على الطاقة الشمسية يفوق جميع مصادر الطاقة الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يزدهر الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بصفة عامة، والولايات المتحدة بشكل خاص، بوتيرة أكبر مع ارتفاع الطلب على الطاقة بما يتجاوز نمو أي مصدر آخر لتوليد الكهرباء، وفق ما نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. مسيرة تحول الطاقة لايزال العمل بالوقود الأحفوري في صناعة النفط والغاز هو الأساس العالمي لتوليد الطاقة لكن مصادر الطاقة المتجددة صارت تنمو بشكل ملحوظ على الرغم من أنه لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من توليد الطاقة على الرغم من عقود الاستثمار الكبيرة ومرجع ذلك في إن مصادر الطاقة المتجددة تواجه أيضًا مشكلات تتعلق بالموثوقية فعندما لا تكون الشمس مشرقة بالدرجة الكافية أو أن الرياح لا تهب بالقدر الكافي فإن ذلك ينتج عنه عمليات تعطل ستكون أزمة وربما كارثة في حالات العمل بصورة كبيرة كإضاءات مدن بأكملها أو عمليات انتاج واسعة. تحديات لوجستية كبيرة من المؤكد أن الطاقة الشمسية لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي توليد الكهرباء في الولايات المتحدة حيث تبلغ 3.9٪ فقط من مزيج الطاقة في البلاد في عام 2023 مقارنة بحصة 43٪ التي يحتفظ بها الغاز الطبيعي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية.

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وتواجه مصادر الطاقة المتجددة تحديات لوجستية كبيرة في الاتصال بشبكة طاقة قديمة وغير مستعدة لمستوى الطلب الجديد الذي تواجهه الولايات المتحدة بعد فترة طويلة من النمو الضئيل. صناعة الطاقة النظيفة ويقول مراقبون أن صناعة الطاقة النظيفة تشهد نقطة تحول خاصة مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" والبحث عن الطاقة النظيفة لتشغيل مراكز البيانات التي تشكل العمود الفقري لتطبيقات الإنترنت والذكاء الاصطناعي ذاكرين إن الحجة الاقتصادية لصالح مصادر الطاقة المتجددة تعززت أيضًا مع انخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية والبطاريات.

قال أندريس جلوسكي الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إي إس كوربوريشن" :" إن شركة الطاقة إيه إي إس كوربوريشن وقعت اتفاقيات طاقة مع شركات كجوجل التابعة لشركة ألفابيت و أمازون تقوم على تشغيل محطات الطاقة المتجددة والغازية. "جوجل" تحصد نصيبًا أكبر تمثل شركة جوجل وحدها 40% من الطلب على مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة على نطاق المرافق في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقًا لمذكرة بحثية صدرت في شهر مايو من بنك الاستثمار "يو بي إس". نمو الطلب على الطاقة المتجددة ومن المتوقع أن يرتفع الطلب المتجدد من هذه الشركات الملتزمة جميعها بالطاقة النظيفة بنسبة 100% حيث يتطلب الذكاء الاصطناعي كهرباء أكثر بعشر مرات من البحث النموذجي على جوجل وفقًا لبنك يو بي إس.

ومن المتوقع أن تشكل الطاقة الشمسية 58% من توليد الكهرباء الجديد في الولايات المتحدة في عام 2024 وفقًا لتقدير وزارة الطاقة.

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ومن المقرر إضافة رقم قياسي قدره 36 جيجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة هذا العام 2024 أي ما يقرب من ضعف الزيادة في العام الماضي في حين أن تخزين البطاريات سيتضاعف إلى 14.3 جيجاوات. الطاقة الشمسية مقابل الغاز الطبيعي ويراهن منتجو الغاز الطبيعي على أنهم في وضع أفضل من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب خاصة من مراكز البيانات حيث يقولون بأن الغاز أرخص في الثمن والوفر وقابل للتوزيع بسرعة وقبل كل شيء يمكن الاعتماد عليه.