شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر: إيقاف أعمال وإزالة فورية لبناء "روف" مخالف ولا تهاون مع المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جهاز مدينة 6 أكتوبر، تنظيم حملة أمنية ، لإزالة مخالفات البناء والإشغالات داخل المدينة، رغم إجازة العيد.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦أكتوبر، أسفرت حملات المتابعه والرصد عن إيقاف اعمال وإزالة فوريه لزيادة النسبه البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٨٧٩ الحى الاول المجاوره الرابعه وإزالة استديوهات ببدروم القطعه رقم ٩٩٣ الحى الاول المجاوره الخامسه.

وشدد "النجار" على ضرورة تكثيف عمليات المتابعه والرصد الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية.

الجدير بالذكر، أن الإزالة تمت تحت إشراف رمضان عبدالصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبى، محمد عبدالناصر معاون رئيس الجهاز وبحضور على نصير رئيس الحى ورجال أمن الجهاز بقياده حازم محمد مدير أمن الجهاز.