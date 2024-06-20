شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات.. كيفية إلغاء التعاقد على خدمة الإنترنت الأرضي والان مع تفاصيل الخبر

قد يلجأ البعض إلى إلغاء التعاقد على خدمة الانترنت لأسباب تتعلق بجودة الخدمة والرغبة للانتقال أو عروض سعرية مختلفة من مشغلين آخرين، وعادة ما كان يواجه المستخدمين صعوبات في إلغاء التعاقد والانتقال إلى شبكة أخرى والحصول على رقم الإلغاء، حتى إصدار الجهاز تحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت في عام 2021.

خطوات إلغاء التعاقد على خدمة الانترنت الثابت

زيارة أحد أفرع مقدم الخدمة

تقديم أصل بطاقة الرقم القومي، وطلب إلغاء الخدمة، واستكمال الإجراءات وهي:



سداد أي مستحقات واجبة السداد للشركة إن وجدت.



التوقيع على استمارة إلغاء الخدمة والحصول على نسخة منها.



يلتزم مقدم الخدمة بإصدار رقم الإلغاء خلال 24 ساعة (لا تشمل العطلات الرسمية).



يمكن إلغاء الخدمة عن طريق حسابك الإلكتروني على موقع الشركة مقدمة الخدمة أو التطبيق الخاص بها، حيث يمكنك طلب إلغاء الخدمة عن طريق الاستمارة الإلكترونية المُعدة لذلك.



في حالة وجود مستحقات متأخرة سيقوم ممثل خدمة العملاء بتوجيهك لأقرب فرع لتسوية تلك المستحقات لإتمام إجراءات الإلغاء، أما في حالة عدم وجود مستحقات متأخرة يتم قبول طلبك وإصدار رقم الإلغاء.

يلتزم مقدم الخدمة بإصدار رقم الإلغاء الخاص بك في موعد أقصاه 24 ساعة (لا تشمل العطلات الرسمية) من تاريخ طلب إلغاء الخدمة.

هل طلب إلغاء الخدمة مجاني أم لابد من دفع رسوم أو أي مقابل للشركة؟

طلب إلغاء الخدمة مجاني بالكامل، ولا يحق للشركة مطالبتك بسداد أي رسوم مقابل إلغاء الخدمة كشرط جزائي أو نحو ذلك، إلا إذا كنت قد حصلت على عرض يُلزمك عند الإلغاء بدفع مبالغ محددة ومعلومة مسبقًا أثناء الاشتراك في هذا العرض أو الحصول على هذه المميزات.

ماذا تفعل إذا رفضت الشركة منحك رقم الإلغاء؟

في حالة عدم التزام الشركة مقدمة الخدمة بإصدار رقم الإلغاء خلال المدد المحددة، يحق لك التقدم بشكواك إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقديم صورة من نسخة طلب الإلغاء.