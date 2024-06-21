شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أجهزة بتسرق الكهرباء في منزلك وسبب ارتفاع الفاتورة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أجهزة تسرق الكهرباء في منزلك وأنت لا تعلم و تعتبر سبب رئيسى من أسباب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ،الخليج 365 يقدم لقراءه بعض الأجهزة الكهربائية التى تهدر كميات كبيرة من الكهرباء والخطوات التي يجب اتباعها لتجنب اهدار الطاقة بهذه الأجهزة ، وهى كالاتي:

1-شاحن الموبايل: تستهلك شواحن الهواتف المحمولة قدر كبير من الكهرباء وحتى مع عدم توصيلها بالتليفون المحمول لذلك يجب نزع الفيشة من المنبع بعد الانتهاء من عملية الشحن.

2-الريسيفر: يستهلك جهاز استقبال القنوات الفضائية «الريسيفر» كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات و ينصح بنزع الفيشة عقب انتهاء استخدام الجهاز.

3-جهاز روتر الإنترنت: يستهلك الروتر كهرباء بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة الشبكة، تعمل بشكل مستمر.

4-فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة: رغم غلق الأجهزة من خلال الريموت الا أنها تكون فى وضع الاستعداد وبالتالى تستهلك كهرباء بنسبة تصل إلى 15% من قدرة الجهاز و يجب نزع الفيشة من المنبع لوقف الاستهلاك.



