شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 21.3 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الثانية لـ " حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها تخصيص 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات المبادة الرئاسية "حياة كريمة" خلال خطة العام المالى الجديد 24/2025 .

والتى تُغطى المرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزا وإجمالى 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون مواطن.

وأشار التقرير إلى ان تشمل محافظات المرحلة الثانية لحياة كريمة فى السنة الأولى 24/25 الدقهلية والغربية الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والمنيا وبنى سويف والجيزة والقليوبية وأسيوط والفيوم وقنا وسوهاج والوادى الجديد ودمياط واسوان والإسماعيلية والأقصر ومطروح، وتوزيع الاستثمارات بحسب المحافظات وعدد المراكز لكل محافظة خلال المرحلة الثانية من المادية

وعن المشروعات المستهدفة للمرحلة الثانية :

قطاع المياه:

مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 2350كم، ومد توصيلات منزلية بعدد 1.8 مليون وصلة، وتنفيذ محطات مياه شرب بعدد 18 محطة، ومد وصلات مياه الشرب بعدد 315 ألف وصلة.

قطاع الصرف الصحي

إضافة طلمبات محطات معالجة صرف صحى بعدد 97 محطة وبطاقة مليون م3/يوم.

قطاع التعليم

تطوير وإنشاء 4115 مدرسة، و12565 فصلا.

قطاع الصحة

55 مستشفى مركزيا، و 854 وحدة صحية، و493 نقطة إسعاف.

قطاع الشباب والرياضة

إنشاء وتطوير 1584مركزا للشباب.

قطاع التنمية الزراعية

تبطين 1654 كم من الترع.

قطاع الغاز الطبيعى

مد 4 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى.

قطاع الاتصالات

خدمة 4.6 مليون وحدة سكنية بشبكات الألياف الضوئية.

قطاع الطرق

رصف الطرق الداخلية والخارجية لجميع القرى.