شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق مستخدمي المحمول عند الاشتراك بخدمات القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

تعد الخدمات الأساسية للتليفون المحمول هيّ خدمات الاتصال الصوتي أو إتاحة الاتصال بشبكة الإنترنت، إلا أن هناك خدمات إضافية تقدم أيضًا بجانب تلك الخدمات الأساسية كخدمة الكول تون أو الاشتراك في مسابقات أو الحصول على خدمات إخبارية أو رياضية، أو ألعاب، أو مشاهدة أفلام، أو شراء محتوى إلكتروني مثل التطبيقات، وذلك يتم بمقابل عن طريق الخصم من رصيد الهاتف المحمول أو إضافة القيمة للفاتورة الشهرية، وتسمي خدمات القيمة المضافة أيضاً بـ "الخدمات الترفيهية".

حقوق المستخدمين عند الاشتراك بخدمات القيمة المضافة:الحصــول علــى معلومــات كاملــة حــول الخدمــة أو العــرض الذي ترغــب فــي الاشتراك به أو الحصــول عليه مــن مقــدم الخدمــة وذلك من خلال وسيلة الاشتراك (رسالة نصية – مكالمة) وقبــل إتمــام العملية.الحصــول علــى بيانــات واضحــة بخصــوص مقابـل الاشتراك وكيفية إلغاء الخدمة عن طريق الرسائل النصية عند إتمام عملية الاشتراك وذلك بصورة دورية.الحصــول علــى إشــعارات مــن خلال رســائل نصيــة قصيـرة بـأي خصومـات تتـم علـى رصيـدك مقابـل أي خدمـة قيمـة مضافـة سـواء للاشتراك فـي الخدمـة أو تجديدهــا.طلـب إلغـاء أي خدمـة قيمـة مضافـة وذلــك فــي أي وقــت وبصــورة مجانيــة.عــدم إشــراكك فــي أي خدمــة بــدون موافقتـك المسـبقة.ظهـور اسـم المرسل الـذي يتـم مـن خلاله الإعلان عـن الخدمـة من خلال الرسائل النصية.