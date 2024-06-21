شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: 1.5 تريليون جنيه للصحة والتعليم و636 ملياراً للحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة والتى تبدأ فى 1 يوليو المقبل بها مخصصات تبلغ 1.5 تريليون جنيه للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار استراتيجية بناء الانسان المصرى بالإضافة إلى تخصيص 636 مليار جنيه لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع المصرى.

وأوضح يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن ملف الحماية الاجتماعية يتصدر أجندة العمل الوطنى لدعم المواطنين وامتصاص أثر الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية وتراجع مؤشرات الاقتصاد العالمى نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المتكامل الذى بدأت مصر فى تنفيذه فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن نجح فى دعم صلابة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية فضلاً عن توفير وفورات مالية للإنفاق الاجتماعى وحزم الحماية، موضحاً أنه تم إنفاق نحو 700 مليار جنيه على الحماية الاجتماعية منذ 2020 وحتى الآن، أى خلال 4 سنوات وآخرها 180 مليار جنيه فى شهر مارس الماضى.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أنفقت نحو 10 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات على المشروعات القومية والتنموية والبنية التحتية بالإضافة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لتغيير وجه الحياة فى 4700 قرية مصرية وتحسين جودة الحياة والخدمات الحكومية لنحو 60 مليون مواطن يعيشون فى الريف المصرى.