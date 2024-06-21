شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر الجمعة 21 يونيو.. عيار 21 يسجل 3150 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، وسجل مستويات 3150 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وهي نفس مستويات أسعار الذهب أمس.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3600 جنيها.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

توقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، أن الأسواق لن تشهد رواج فى عيد الأضحى، مرجعًا ذلك إلى أن عيد الأضحى يختلف كثيراً عن عيد الفطر لأن أولويات الأسرة المصرية تكون لشراء الأضاحى وليس شراء الذهب أو شراء المشغولات للشبكة.

ورجح "عبد الحكيم" فى تصريحات خاصة أن يعود الطلب فى الانتظام بالأسواق بعد العيد بفترة تصل إلى 10 أيام تقريبًا مع عودة الحجاج، حيث يقوم البعض بشراء الذهب بما تبقى لديهم من مدخرات عقب العودة إلى أرض الوطن.