شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم يرتفع 80 جنيها ليسجل 25200 جنيه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر، بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بحوالي 80 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 25200 جنيها بدون مصنعية في الصاغة مقابل 25120 جنيها أمس، ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والأكثر مبيعًا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25200 جنيها- وقت صياغة هذه السطور- وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.