شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات على تحسن الطلب.. تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية، الأسعار العالمية للبترول اليوم الجمعة الموافق 21-6-2024، وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 85.76 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.17 دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 82.81 دولار للبرميل.



التقرير اليومي لأسعار النفط



وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول، إلى أن أسعار البترول ارتفعت اليوم الجمعة، وسط مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للنفط في العالم، بالإضافة إلى أن مؤشرات الطلب القوى في آسيا عززت من ارتفاع الأسعار.