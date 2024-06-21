شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مصر الأولى عربيًا والرابعة عالميًا خلال الربع الأول من عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت البورصة المصرية، أداء بورصات المنطقة العربية خلال الربع الأول الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024، بعد صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 7.99% متفوقة على بورصة المغرب التي حلت في المركز الثاني بنسبة 7.58%، ودبي في المرتبة الثالثة بنسبة 4.59%، والسعودية في المركز الرابع بنسبة 3.63%، يليها البحرين في المركز الخامس بنسبة 3.61%، وتونس في المركز السادس بنسبة 1.95%، ثم سلطنة عمان بنسبة 1.21%، وأخيرًا الأردن بنسبة 0.17%، فيما تراجع بورصة أبو ظبي بنسبة 3.65%.

وحلت البورصة المصرية في المركز الرابع عالميًا، وجاء اليابان في المركز الأولى بنسبة 20.63%، وأمريكا في المركز الثاني بنسبة 10.16%، وفرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 8.78%، وتفوقت مصر على بورصة لندن بعدما سجلت الأخيرة نسبة صعود 2.84%، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.

وبحسب التقرير، ارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" للبورصة من 16418.53 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 26883.39 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 63.74%، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" من 2807.10 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 6174.24 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 119.95%، وقفز مؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" من 4232.39 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 8767.55 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 107.15%، ونما مؤشر تميز من 3353.68 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 7212.45 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 115.06%.