شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.. وبرنت يسجل 85.56 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أسعار النفط، لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، وسط مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أغسطس 15 سنتا إلى 85.56 دولار للبرميل، بعد مكاسب بواقع 0.8% في الجلسة السابقة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أغسطس 14 سنتًا إلى 81.15 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت بيانات الحكومة الأمريكية الصادرة أمس قد أظهرت أن إجمالي إمدادات المنتجات، وهو مؤشر للطلب في أمريكا، قد ارتفع بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا على مدى الأسبوع إلى 21.1 مليون برميل يوميا.

كما كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو الجاري إلى 457.1 مليون برميل.