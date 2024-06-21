بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات يوليو ٢٠٢٤

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية، تبكير موعد صرف مرتبات يوليو 2024؛ ليبدأ صرفها للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن مرتبات يوليو 2024 ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وسيتم صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس.

من المقرر صرف مرتبات سبتمبر 2024 بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.