شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. استقرار سعر الذهب عيار 21 عند 3150 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 21-6-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وزارة المالية، أنه جاري الانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، واستقرار سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، وسجل مستويات 3150 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وعيار 24 سجل 3600 جنيها، وعيار 18 سجل 2700 جنيه.

أسعار الذهب فى مصر الجمعة 21 يونيو.. عيار 21 يسجل 3150 جنيها

استقر سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، وسجل مستويات 3150 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وعيار 24 سجل 3600 جنيها، وعيار 18 سجل 2700 جنيه، وعيار 14 سجل 2100 جنيه، والجنيه الذهب 25200 جنيه.

توقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، أن الأسواق لن تشهد رواج فى عيد الأضحى، مرجعًا ذلك إلى أن عيد الأضحى يختلف كثيراً عن عيد الفطر لأن أولويات الأسرة المصرية تكون لشراء الأضاحى وليس شراء الذهب أو شراء المشغولات للشبكة.

ورجح "عبد الحكيم" فى تصريحات خاصة أن يعود الطلب فى الانتظام بالأسواق بعد العيد بفترة تصل إلى 10 أيام تقريبًا مع عودة الحجاج، حيث يقوم البعض بشراء الذهب بما تبقى لديهم من مدخرات عقب العودة إلى أرض الوطن.

المالية: نعمل على ميكنة مقاصة مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه جاري الانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين.

وتستهدف وزارة المالية تبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية، للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة فى موعد أقصاه 45 يومًا، وسداد دعم المصدرين خلال 90 يومًا لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية فى مصر، وأن الربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة، والنظم المالية المميكنة بما يضمن تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين.



تطوير ورفع كفاءة المجازر بمحافظة أسوان

الإسكان: إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول أسوان وتطوير الكورنيش بالمدينة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير جنوب الصعيد، يتولى إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان، بطول 23 كم، وكذا مشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد، بطول حوالى 9 كم، ومشروع رفع كفاءة وإعادة رصف طريق السماد للربط بين طريقي أسوان/ القاهرة الزراعى الشرقى، وأسوان/ برنيس، بطول 8 كم، بمحافظة أسوان، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنمية محافظات صعيد مصر.

وأوضح وزير الإسكان، أن الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان، يخدم المنطقة الصناعية، ومنطقة المناجم والمحاجر، بمدينة أسوان، وذلك للحد من تهالك الطرق الداخلية بالمدينة بسبب الحمولات الزائدة من سيارات نقل المواد الخام المحجرية، كما يسهم الطريق فى تحقيق التنمية العمرانية وجذب المشروعات الاستثمارية، وهو يتكون من اتجاهين بعرض (8 م + 2.5 م طبانات على كل من جانبى الطريق)، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوى بنهاية الطريق أعلى السكة الحديد، وفى اتجاه كوبرى أسوان الملجم على النيل (بطول 735 م) بدلاً من تنفيذ مزلقان.

بورصة مصر الأولى عربيًا والرابعة عالميًا خلال الربع الأول من عام 2024

تصدرت البورصة المصرية، أداء بورصات المنطقة العربية خلال الربع الأول الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024، بعد صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 7.99% متفوقة على بورصة المغرب التي حلت في المركز الثاني بنسبة 7.58%، ودبي في المرتبة الثالثة بنسبة 4.59%، والسعودية في المركز الرابع بنسبة 3.63%، يليها البحرين في المركز الخامس بنسبة 3.61%، وتونس في المركز السادس بنسبة 1.95%، ثم سلطنة عمان بنسبة 1.21%، وأخيرًا الأردن بنسبة 0.17%، فيما تراجع بورصة أبو ظبي بنسبة 3.65%.

وحلت البورصة المصرية في المركز الرابع عالميًا، وجاء اليابان في المركز الأولى بنسبة 20.63%، وأمريكا في المركز الثاني بنسبة 10.16%، وفرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 8.78%، وتفوقت مصر على بورصة لندن بعدما سجلت الأخيرة نسبة صعود 2.84%، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.