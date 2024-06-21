شكرا لقرائتكم خبر عن "حتى لا تضيع استثماراتك بالبورصة".. تفاصيل آلية أوامر إيقاف الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

اتجه عدد كبير من المواطنين للاستثمار بسوق الأوراق المالية، بشكل لافت، لتحقيق عائد مجزي والحفاظ على قيمة مدخراتهم قبل قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس الماضي، إلا أن بعض المستثمرين واجهوا خسائر حادة خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع أداء الأسهم وقلة خبرتهم في الاستثمار بسوق المال.

وتقدم آلية أوامر إيقاف الخسائر، وسيلة للمتعاملين بالبورصة لتطبيق استراتيجية إيقاف الخسارة من خلال تحديد سعر معين يمثل حد الخسارة الذي يستطيع المتعامل تحمله، ويمكن استخدام هذه النوعية من الأوامر للتعامل مع المراكز المالية المغلقة، وذلك من خلال إدراج أمر بيع لكمية تم شراؤها بالفعل، ولكن الغرض الأساسي من هذه النوعية من الأوامر هو التعامل مع المراكز المالية المكشوفة (المفتوحة) مثل الشراء الهامشي أو الاقتراض بغرض البيع، وتكون حالة هذه الأوامر على نظام التداول إلى حين تنشطيها فور تنفيذ الورقة المالية عملية بسعر الـTrigger Price.

وتتضمن هذه النوعية من الأوامر عدد من الخصائص لكل منها استخدام محدد وهي كالتالي:

1- خاصية (SL) Stop Loss:

تستخدم هذه الخاصية في حالة رغبة المتعامل في إيقاف الخسارة عن طريق بيع الكمية التي سبق شراؤها بسعر السوق MKT فور تنفيذ عملية على الورقة المالية بسعر حد الخسارة Trigger Price، وتتوافر خاصية الـ(SL) فقط عند إدراج أمر بيع.



2- خاصية Stop Buy SB):

تستخدم هذه الخاصية في حالة رغبة المتعامل في إيقاف الخسارة عن طريق شراء الكمية التي سبق بيعها بسعر السوق MKT فور تنفيذ عملية على الورقة المالية بسعر حد الخسارة Trigger Price، وتتوافر الخاصية عند إدراج أمر شراء.

3- خاصية Stop Limit Order ST):

تستخدم هذه الخاصية في حالة رغبة المتعامل في إيقاف الخسارة بشراء أو بيع كمية معينة بسعر محدد وليس سعر السوق MKT فور تنفيذ عملية على الورقة المالية بسعر حد الخسارة Trigger Price، وتتوافر الخاصية عند إدراج أمر الشراء أو البيع.

ويجب مراعاة ما يلي عند استخدام هذه النوعية من الأوامر:

- هذه الأوامر ذات طبيعة خاصة ويتم استخدامها لهدف واحد وهو إيقاف الخسارة Stop Loss وعلى وجه التحديد في حالة الشراء بالهامش Margin Trading ويرغب المتعامل في وضع حد للخسارة من خلال إدراج أمر بيع لغلق المركز المالي الخاص به بأقل خسارة ممكنة، وكذا في حالة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وفي هذه الحالة يرغب المتعامل في وضع حد للخسارة من خلال إدراج أمر شراء لغلق المركز المالي الخاص به بأقل خسارة ممكنة.

- في حالة إدراج أمر بيع يكون السعر الذي يتم تغذيته في خانة السعر أقل من سعر الـ Trigger Price، وفي حالة إدراج أمر شراء يكون السعر الذي يتم تغذيته في خانة السعر أعلى من سعر الـ Trigger Price، وذلك للحفاظ على أولوية تنفيذ الأمر فور تنشيطه ليكون هو الأقل من حالة أمر البيع أو الأعلى في حالة أوامر الشراء.

- عند إدراج هذه النوعية من الأوامر لا بد وأن يتجاوز سعر حد الخسارة Trigger Price، وسعر الأمر الحدود السعرية اليومية للورقة المالية.

- لا يمكن تعديل حالة الأوامر من Open إلى Inactive Stop من خلال تعديل الأمر الذي سبق إدراجه على نظام التداول من أمر عادي إلى أمر Stop Loss سواء كان ذلك لكامل كمية الأمر أو المتبقى منها دون تنفيذ.

- لا يمكن بعد تنشيط أمر من الأوامر المسجلة بخاصية إيقاف الخسارة Stop Loss أن يتم تعديله مرة أخرى إل نفس الخاصية السابقة.

- يمكن إدراج أوامر بخاصية إيقاف الخسارة وتحديد شرط تنفيذ كمية الأمر فور تنشيطه سواء MF، AON، FAK، FOK، وكذلك يمكن تحديد مدة صلاحية الأمر على نظام التداول.