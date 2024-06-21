شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة التداول بالبورصة بنسبة 157% نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع إجمالي حجم التداول بالبورصة المصرية إلى 76.6 مليار ورقة بقيمة 4.2 تريليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل حجم تداول 36.7 مليار ورقة بقيمة 193.2 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023 بنسبة نمو 108.5% في أحجام التداول، ونسبة نمو 2057.1% في قيمة التداول.

وزاد قيمة تداول الأسهم من 140.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 362.3 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 157.5%، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق الإصلاحات الهيكلية وزيادة دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى قرارات هيئة الرقابة المالية للعمل على تنشيط الأسواق، والقرارات المتتالية للبنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما أدى إلى إعادة اكتساب ثقة المستثمرين في البورصة المصرية، وزيادة معدلات التداول، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما ارتفعت قيمة تداول السندات بنسبة غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2024 لتصل إلى 3.8 تريليون جنيه محققة معدل زيادة بلغ 7143% عن الربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك إلى بدء التداول على السندات وأذون الخزانة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 2023.

واستحوذت تعاملات المصريين على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات خلال الربع الأول من عام 2024 على النسبة الأكبر بلغت 88.7%، ثم العرب بنسبة 6.4%، ثم جاءت تعاملات الأجانب بنسبة 4.9%.

وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" للبورصة من 16418.53 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 26883.39 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 63.74%، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" من 2807.10 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 6174.24 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 119.95%، وقفز مؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" من 4232.39 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 8767.55 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 107.15%، ونما مؤشر تميز من 3353.68 نقطة بنهاية مارس 2023 إلى 7212.45 نقطة بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 115.06%.