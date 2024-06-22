شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد المستفيدين من التمويل العقاري بنسبة 129% بعد تعديل قيمة القسط والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد المستفيدين من شركات التمويل العقاري إلى 3019 مستفيدًا خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 مقابل 1319 مستفيدًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 129%، كما زادت قيمة التمويل من 2.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 5.3 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الجاري بنسبة نمو 140%.

وأرجعت هيئة الرقابة المالية، زيادة عدد وقيمة المستفيدين من التمويل العقاري إلى قرار مجلس إدارة الهيئة، بتعديل القرار السابق للمجلس رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة النشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلًا من 35و40% للفئات ذات الدخول المختلفة؛ ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

ووفق التقرير الشهري لهيئة الرقابة المالية، حصل 231 مستثمر على تمويلات من شركات التمويل العقاري لشراء وحدات بمساحات أقل من 66 متر مربع بحصة 7.65% من حجم التمويل العقاري المقدم للشركات خلال الربع الأول من عام 2024، وحصل 552 مستثمر على تمويل عقاري لشراء وحدات بمساحات تتراوح من 66 إلى 86 متر مربع مستحوذ على نسبة 18.28%، وحصل 2236 مستثمرًا على تمويل عقاري لشراء وحدات بمساحات أكبر من 86 متر مربع مستحوذ على نسبة 74.06%.

وترى هيئة الرقابة المالية، أن استحواذ المستثمرين الحاصلين على مساحة وحدات أكبر من 86 متر مربع على أعلى نسبة من التمويل العقاري بلغت 74.06% في الربع الأول من عام 2024 بسبب توسع وزارة الإسكان في طرح مشروعات الإسكان المتوسط والاجتماعي.