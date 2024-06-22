شكرا لقرائتكم خبر عن 69.3 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تراجع عدد المستثمرين الأفراد الجدد بالبورصة المصرية، إلى 69.3 ألف مستثمر جديد خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 126.2 ألف مستثمر خلال الربع المماثل من عام 2023، فيما زاد عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات إلى 700 مستثمر مقارنة مع 500 مستثمر خلال فترة المقارنة.

وكان أعداد المستثمرين الجدد في البورصة قد ارتفع إلى 385.6 ألف مستثمر خلال عام 2023، مقسمين بين 381.8 ألف مستثمر من الأفراد الجدد مقارنة بعدد 175.8 ألف مستثمر من الأفراد فى عام 2022، وسجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات عدد 3800 مستثمر في عام 2023 مقابل 1500 مستثمر في عام 2022.

وزاد عدد المستثمرين الأفراد الجدد خلال عام 2023 إلى 381.8 ألف مستثمر، مقابل 175.8 ألف مستثمر خلال عام 2022، ومقارنة مع 57.8 ألف مستثمر خلال عام 2021، ومقابل 24.4 ألف مستثمر خلال عام 2020، منخفضة من 28.3 ألف مستثمر خلال عام 2019، وبالنسبة للمستثمرين الجدد من المؤسسات، سجلت البورصة 3.8 ألف مستثمر خلال عام 2023 مقابل 1.5 ألف مستثمر خلال عام 2022، ومقارنة مع 1.6 ألف مستثمر خلال عام 2021، وسجل عام 2020 ألف مستثمر جديد من المؤسسات، و1.6 ألف مستثمر من المؤسسات خلال عام 2019.

ارتفع إجمالي حجم التداول بالبورصة المصرية إلى 76.6 مليار ورقة بقيمة 4.2 تريليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل حجم تداول 36.7 مليار ورقة بقيمة 193.2 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023 بنسبة نمو 108.5% في أحجام التداول، ونسبة نمو 2057.1% في قيمة التداول.

واستحوذت تعاملات المصريين على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات خلال الربع الأول من عام 2024 على النسبة الأكبر بلغت 88.7%، ثم العرب بنسبة 6.4%، ثم جاءت تعاملات الأجانب بنسبة 4.9%.