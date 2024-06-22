شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار السبائك الذهب فى مصر لجميع الأوزان والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر هبوطا ملحوظا بالتزامن مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب في سوق الصاغة والذي يسجل 3589 جنيها بدون مصنعية وفيما يلي أبرز تطورات أسعار السبائك في مصر

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3589 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8972 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17945جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35890 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71780 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 111617 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 179450 جنيها