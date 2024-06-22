شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 22-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد السبت، 22 يونيو 2024 03:04 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 22-6-2024، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 12.09 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.19 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي 13.06 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.09 جنيه للشراء. 13.09 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.12 جنيه للشراء. 13.11 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.19 جنيه للشراء. 13.16 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.18 جنيه للشراء. 13.10 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي 13.04 جنيه للشراء. 13.09 جنيه للبيع.

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