الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 22-6-2024

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

السبت، 22 يونيو 2024 04:38 م

شهد سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 22-6-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى ثبات ملحوظ، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 154.84 جنيه للشراء و155.94 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 150.31 جنيه للشراء و156.14 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 155.42 جنيه للشراء، و155.93 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال حدوث تغيرات خلال تداولات اليوم في البنوك العاملة بالسوق المصري.

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سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

155.42 جنيه للشراء.

155.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

154.84 جنيه للشراء.

155.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

154.99 جنيه للشراء.

155.94 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

150.31 جنيه للشراء.

156.14 جنيه للبيع.

  سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

150.32 جنيه للشراء.

155.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
 

155.79 جنيه للشراء.

156.23 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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