شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب فى مصر أحد أكثر الأدوات الاستثمارية مبيعا.. اعرف مصنعيته والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أكثر الأدوات الاستثمارية مبيعًا على مدار الشهور الخمسة الأولي من عام 2024، إذ يعتبر الجنيه الذهب والذي يزن 8 جرامات من عيار 21 أبرز المنتجات التي يزداد الطلب الاستثماري عليها بصورة دائمة في السوق المصري.

وفي هذا الإطار يقدم الخليج 365 تطورات سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم السبت 22 يونيو 2024 حيث سجل الجنيه الذهب هبوط 25120 جنيها بانخفاض حوالي 80 جنيها قياسا على تداولات السوق أمس الجمعة.

شراء الجنيه الذهب في مصر يتم من خلال عدد كبير من محلات البيع بالتجزئة أو من خلال منصات البيع الإليكترونية عبر الإنترنت، ويتم احتساب المصنعية عليه بحسب الشركة المنتجة وكذلك إذا كان مغلف أو لا.

تختلف مصنعيات الجرام في الجنيه الذهب من شركة إلى أخرى وتتراوح بين 50 إلى 54 جنيها والجنيه الذهب البلدي يسجل مصنعية بحوالي 230 إلى 270 جنيها.