شكرا لقرائتكم خبر بدء تسجيل 51,293 قطعة عقارية في 8 أحياء بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ اليوم التسجيل العقاري لـ51،293 قطعة عقارية في 8 أحياء بمدينة الرياض، ويستمر حتى نهاية 26 سبتمبر 2024.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل: حي النسيم الشرقي، حي النسيم الغربي، حي المنار، حي السلام، حي الريان، حي الروابي، حي الربوة، حي جرير.

وأفادت بأن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء متاح عن طريق منصة السجل العقاري الالكترونية، أو خلال مراكز الخدمة.

وأكدت الهيئة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت «هيئة العقار»، إلى أن عدد الأحياء التي تم الإعلان عنها للسجل العقاري في مدينة الرياض بلغ حتى الآن (77) حيا، تشمل (9،671،191) قطعة عقارية.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري، إلى التحقق من صك ملكية العقار، وتوافر الاشتراطات اللازمة (صك الكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفى شروط الملكية)، وتسجيل عقاراتهم في منصة السجل العقاري على الرابط:

https://eservices.rer.sa، ويمكن للمستفيدين التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

يذكر أن السجل العقاري هو نظام لتوثيق العقارات، يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار، وذلك بإصدار وثيقة تشمل رقم العقار، واسم مالكه، وأوصافه من حيث نوعه وموقعه الجغرافي، كإحداثيات مرتبطة بالبيانات الجيومكانية، ومساحته وحدوده وأبعاده، والعقارات المجاورة له، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تغيير أو تصرفات، وما يترتب عليه من حقوق للغير.

التسجيل العقاري

يبدأ 23 يونيو 2024

ينتهي 26 سبتمبر 2024

يشمل 51،293 قطعة عقارية

يغطي 8 أحياء بمدينة الرياض

التسجيل عن طريق منصة السجل العقاري، أو من مراكز الخدمة

الأحياء هي: