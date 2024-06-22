1318 شكوى على مقدمي خدمات النقل الجوي في مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية في المملكة خلال شهر مايو الماضي 1318 شكوى.

ورصد مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة العامة للطيران المدني، خلال شهر مايو 2024، أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى، بواقع (10) شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مايو وصلت إلى 95%, بينما حلَت طيران أديل ثانيا بواقع (11) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 99%، وجاء ثالثا طيران ناس حيث وصل عدد الشكاوى إلى (13) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولا لشهر مايو عن خدمات الأمتعة أولا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر مايو الماضي, أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.3 لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويا، وبواقع 3 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، بينما حصل مطار الأمير سلطان الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 0.4% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 2 % لكل 100 ألف مسافر بواقع شكويين وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وبينت هيئة الطيران المدني أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

يذكر أن الهيئة وفرت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (1929)، وخدمة (واتس اب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الالكتروني، والموقع الالكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى من خلال تلك القنوات التي تنوَّعت ما بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.

ودعما من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات؛ أعدت الهيئة كتيبا يتضمن إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، وعمم على مشغلي المطارات، حيث يحدد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق ورش عمل تقام لهم من حين لآخر.

مؤشر مقدمي خدمات النقل الجوي لشهر مايو 2024

الخطوط السعودية :

10 شكاوى لكل 100 ألف مسافر.

نسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد 95%.

11 شكوى لكل 100 ألف مسافر.

نسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد 99%.

13 شكوى لكل 100 ألف مسافر.

نسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد 100%.

أكثر الشكاوى تداولا لشهر مايو: