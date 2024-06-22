الصادرات السعودية

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وتعد جمعية «MMA» المانحة للجائزة بمثابة الرابطة التجارية التسويقية الوحيدة التي تجمع بين النظام البيئي الكامل للمسوقين ومقدمي الخدمات التقنية والموردين، وتضم أكثر من 800 عضو من الشركات على مستوى العالم و 14 مكتبا إقليميا.
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