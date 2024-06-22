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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج «صنع في السعودية» حصلت على الجائزة البرونزية ضمن جوائز MMA SMARTIES العالمية فئة «التسويق عبر الوسائط الرقمية»؛ نظير حجم تأثير تغطيتها الإعلامية لمعرض صنع في السعودية بنسخته الثانية، حيث تحتفي هذه الفئة من الجوائز بالحملات التي توظف تنوع مزايا المنصات الرقمية في إنشاء تجربة علامة تجارية جاذبة ومتكاملة، وتمنحها لجنة عالمية من كبار الخبراء في مجال التسويق والمديرين التنفيذيين للوكالات بناء على عدد من المعايير الدقيقة لقياس الأداء.

وتعد جمعية «MMA» المانحة للجائزة بمثابة الرابطة التجارية التسويقية الوحيدة التي تجمع بين النظام البيئي الكامل للمسوقين ومقدمي الخدمات التقنية والموردين، وتضم أكثر من 800 عضو من الشركات على مستوى العالم و 14 مكتبا إقليميا.