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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مشروع فندقي تجاري في حي الخالدية بالمدينة المنورة، طرحته أمانة المدينة للراغبين في الاستثمار بهذا المجال.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يعد فرصة استثمارية، ويتضمن الإنشاء والتشغيل والصيانة.

وبينت أمانة المدينة المنورة، أن المشروع الذي يأتي بهدف تعزيز السياحة وتحفيز الاستثمارات، يقع على مساحة تبلغ قرابة 16736,01 مترا مربعا، ويضم 574 موقف انتظار.

ودعت المستثمرين ورواد الأعمال للاطلاع ومعرفة المزيد عن الفرصة، إلى زيارة حسابات الأمانة في وسائل التواصل الاجتماعي.