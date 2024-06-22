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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطوير وتشغيل القرية التراثية في مدينة جيزان، ضمن الفرص الاستثمارية التي طرحتها أمانة منطقة جازان، عبر بوابة الاستثمار البلدي « فرص».

وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية تتمثل في تطوير وتشغيل وصيانة القرية التراثية، مع الخدمات المساندة لها، على مساحة تبلغ 141238.68 مترا مربعا، قبالة الكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

ووفقا للأمانة، فإن مدة العقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة، مبرزة أن الفرصة الاستثمارية تأتي حرصا على تنشيط الحركة السياحية والثقافية والترفيهية، عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

ودعت أمانة جازان، عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس، إلى الاطلاع على الفرصة الاستثمارية وتفاصيل المنافسة، خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص» المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية. فيما حددت الثالث من يوليو المقبل موعدا لقبول العطاءات وفتح المظاريف.