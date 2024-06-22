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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن مايو الماضي، وذلك في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الالكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت المكلفين من قطاع الأعمال، الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك»، أو خلال البريد الالكتروني أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

وضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من المنشآت مع بعض الاستثناءات.