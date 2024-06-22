شكرا لقرائتكم خبر وزير المالية: سويسرا شريك تجاري مهم.. ونتطلع لمجالات تعاون جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس وزير المالية محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الرابعة من الحوار المالي السعودي السويسري، بمدينة زيورخ السويسرية، بمشاركة مسؤولين في وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة التأمين، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وفنتك السعودية، وبحضور وزيرة المالية السويسرية، نائبة رئيس الاتحاد السويسري المستشارة الفيدرالية كارين كيلر سوتر.

وأكد الجدعان، أهمية هذا الحوار وإسهامه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية.

مشيرا إلى أن سويسرا شريك تجاري مهم للمملكة، بأكثر من 100 شركة سويسرية على أراضيها. موضحا أن المملكة تتطلع إلى استكشاف مجالات جديدة، لتعميق التعاون بين البلدين بما في ذلك مجال التأمين.

إضافة إلى استكشاف الأسواق الجديدة وأفضل الممارسات في ذلك.

لافتا النظر إلى أهمية تعزيز التعاون المستمر في مجال التقنية المالية، نظرا لعمق الخبرة والاستثمارات الكبيرة لدى كلا البلدين.

من جانبها، أكدت وزيرة المالية، نائبة رئيس الاتحاد السويسري المستشارة الفيدرالية كيلر سوتر، أهمية التعاون الدولي في القطاع المالي، مبينة أن التعاون في إطار المؤسسات المالية الدولية يلعب دورا رئيسا في منع الأزمات المالية.

لافتة النظر إلى أن سويسرا تسهم بنشاط في ذلك بخبراتها، وتستفيد من تعاونها مع المملكة في الهيئات المتعددة الأطراف.

وقد تضمن الحوار المالي نقاشات عن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وآفاق الاقتصاد الكلي، والتعاون الدولي متعدد الأطراف، وتطورات القطاعات المالية لدى البلدين، إضافة إلى نظرة عامة على آخر التطورات في الخدمات المصرفية والتمويل الرقمي والتأمين والتمويل المستدام.