شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن في مصر.. أسعار الفراخ البيضاء تتراجع 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة اليوم الأحد والتي تسجل مستويات 80 جنيها في تداولات وتعاملات اليوم تسليم أرض المزرعة للفراخ البيضاء بعد هبوط ملحوظ بحوالي 5 جنيهات تسليم أرض المزرعة مما سيكون له انعكاس واضح على السعر النهائي للمستهلكين الأيام القادمة.

سعر الدواجن اليوم بالتفصيل

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 80 إلي 81 جنيها

سعر الفراخ الساسو في المزرعة بين 95 إلي 96 جنيها.



كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلي 26 جنيها

كتكوت ساسو تسليم أرض المزرعة بين 16 إلي 17 جنيها

فراخ بيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلي 72 جنيها.



